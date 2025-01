La Regione Sicilia ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza in 7 comuni della provincia di Ragusa

La Regione Siciliana ha deliberato nel corso di una riunione di Giunta, lo stato di crisi e di emergenza per sette comuni della provincia di Ragusa. Il provvedimento adottato dalla Giunta regionale riguarda i danni causati dal maltempo del 16 e 17 gennaio u.s. I comuni che hanno avuto riconosciuto lo stato di crisi, sono quelli di Ragusa, Modica, Pozzallo, Ispica, Giarratana, Acate e Santa Croce Camerina. Lo stato di crisi e di emergenza è stato dichiarato dal governo regionale per dodici mesi per 116 comuni siciliani, che dovranno mettere al più presto in sicurezza i territori interessati.

