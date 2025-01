Ispica piange Peppe Baglieri scomparso ieri a 43 anni

Non è arrivato a guardare l’ultima partita della sua amata Inter perchè il suo cuore ha smesso di battere un’ora prima del fischio d’inizio. Giuseppe Baglieri, 43enne ispicese, si è spento all’improvviso ieri nel tardo pomeriggio. Si è seduto sul divano, come faceva sempre, e non si è più rialzato. Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità ispicese visto che Peppe era molto conosciuto e impegnato nella società civile. Il suo cuore gli aveva dato problemi già da piccolo tanto che a 13 anni fu sottoposto a trapianto. Il nuovo cuore non ha mai mostrato cenni di sofferenze visto che si sottoponeva puntualmente ai controlli che toccano a pazienti trapiantati. Ieri ha deciso di fermarsi portandosi via un’anima bella che si divideva tra le sue passioni, l’Inter (del cui Inter Club locale era socio tra i più attivi), l’Arciconfraternita Santa Maria Maggiore, l’associazione Cattolica Fazzoletti Rossi della Basilica di S.Maria Maggiore. Dove domani si svolgeranno i funerali alle ore 16. Peppe era anche segretario dell’Associazione Indirettamente il cui presidente Rosario Di Luca e tutti gli altri componenti hanno voluto affidare a noi il loro cordoglio: La famiglia Indirettamente si associa allo strazio della famiglia Baglieri per questa perdita inspiegabile e insanabile. A Peppe ci legheranno sempre ricordi indelebili di mille dirette ed eventi che abbiamo seguito insieme. Ogni parola oggi sarebbe troppo riduttiva. Ci limitiamo a dire che, per consentire a coloro che per vari motivi non potranno essere presenti in chiesa domani, trasmetteremo in diretta la cerimonia. Un’ultima diretta che faremo tutti insieme”.

