Monterosso Almo. Venerdì si festeggia Sant’Antonio Abate

A Monterosso Almo, uno dei Borghi più belli d’Italia, venerdi 17 gennaio, si festeggia con varie iniziative Sant’Antonio Abate, protettore del fuoco e degli animali domestici. Alle 9 vi sarà una celebrazione eucaristica presieduta dal vicario parrocchiale don Salvatore Giaquinta. Alle 17 decine di persone, tra cui tanti ragazzi, con i loro animali di ogni tipo e razza, confluiranno nel sagrato antistante il Santuario per ricevere la benedizione da parte dell’arciprete don Innocenzo Mascali.

Alle 20 in piazza Sant’Antonio, dopo la solenne messa celebrata dall’arciprete don Innocenzo alla moltitudine di fedeli saranno distribuiti tante piccole forme di pane benedetto. Subito dopo verrà acceso un grosso e spettacolare falò, composto da legna accatastata, meglio conosciuto come “i vampi ri Sant’Antoniu”. Alle 20,30 presso il saloncino San Giovanni Palo II , della chiesa Madre, si svolgerà una serata comunitaria con degustazione di pane e salsiccia e del buon vino.

Si concluderà la serata con balli di gruppo in compagnia di Carmelo. Una autentica festa paesana che si ripete da anni.

