Libro di Pisana sullo scrittore pozzallese Michele Giardina

Ricorre domani l’anniversario della morte del giornalista scrittore pozzallese Michele Giardina, avvenuta il 5 gennaio 2024.

In coincidenza con il suo ricordo, è uscito un libro, fresco di stampa, a lui dedicato, e dal titolo “Michele Giardina. Uno scrittore con lo sguardo sul mare”, pubblicato da Operaincerta editore. L’autore del libro, pagine 125, con prefazione del giornalista Gianni Contino, è il poeta e scrittore modicano Domenico Pisana.

L’editore ha in programma, insieme alla famiglia e ad alcune associazioni, la presentazione del volume presso lo “Spazio Meno Assenza” di Pozzallo. A breve sarà comunicata la data.

“La prosa di Michele Giardina – scrive Domenico Pisana – è nel contempo racconto e documento, rievocazione di eventi tragici e denuncia socio-politica, ricostruzione giornalistica e recupero di riflessioni etiche su tematiche esistenziali della contemporaneità, come la sofferenza, il sogno, l’attesa, la rassegnazione, il cinismo, l’affarismo, l’ipocrisia, la retorica, la delusione e la speranza. L’autore è un giornalista-scrittore di lungo corso che per anni “ha viaggiato” dentro la cronaca, la storia, la politica e la cultura del nostro tempo, sia a livello locale che nazionale, per narrare i colori della vita ma anche per descrivere le ombre, le bellezze e gli orrori, e per scuotere dall’indifferenza che spesso ci assale.

E Giardina lo ha fatto con scrupolo, senso etico, passione, franchezza e discernimento, usando la parola non per demolire ma per costruire, non per infangare ma per trarre dalla complessità dei problemi quegli elementi di bene che possono aiutare a costruire una società migliore”.

Salva