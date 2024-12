Comibleo Ragusa. Torna l’immondizia sparpagliata in piazza Repubblica

“In uno straordinario periodo dell’anno in cui Ibla è tornata a ripopolarsi, grazie all’attenzione che è stata profusa nell’organizzazione degli eventi natalizi, che hanno fatto sì che la città antica sia tornata a riproporsi come meta gettonata da visitatori e turisti, ci sono delle pecche assolutamente da sanare, tra l’altro cicliche, come quella riguardante la presenza di immondizia in piazza Repubblica”. Parola del Comibleo, il comitato spontaneo di residenti, che non ci sta a rischiare che alcune zone di Ibla possano passare per luoghi indicati come ricettacolo di spazzatura di ogni genere. “Purtroppo – sottolineano ancora dal Comibleo – la cattiva creanza di taluni soggetti, evidentemente abusivi e non censiti dal Comune, fa sì che si verifichino episodi come quelli documentati in piazza Repubblica che mettono in rilievo la presenza di sacchetti dell’immondizia al di fuori degli appositi contenitori e tutto ciò finisce con il creare una situazione di disagio davvero spiacevole, assolutamente da censurare. Evidentemente, lo ripetiamo, queste persone sono abusive e occorrerebbe monitorarle per inchiodarle alle loro responsabilità e fare in modo che le stesse si riallineino così come accade con tutti coloro che pagano regolarmente la Tari. Speriamo che il nostro auspicio possa tradursi in fatti concreti e che questi disagi si risolvano nella maniera più rapida possibile. E’ davvero un peccato che Ibla, in un periodo magico come questo, debba fare i conti con una situazione del genere”.

Salva