Trump: il muro al confine con il Messico sarà terminato

Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald John Trump ha annunciato che la sua futura amministrazione investirà centinaia di milioni di dollari per completare il muro al confine con il Messico, con l’obiettivo di prevenire l’ingresso illegale dei migranti. In una conferenza stampa tenutasi nella sua residenza, Trump ha detto che a causa delle politiche dell’amministrazione Biden, il costo del muro sarà da due a tre volte superiore a quello speso durante il suo primo mandato presidenziale. “A causa delle decisioni di questa amministrazione, il costo del muro è aumentato considerevolmente”, ha detto. Inoltre, il presidente eletto ha annunciato un investimento di 100 miliardi di dollari da parte del consorzio giapponese SoftBank. Nel suo prossimo mandato, Trump prevede di costruire circa 320 chilometri di muro di cemento utilizzando la tecnologia più avanzata, incluso un dispositivo progettato per rendere la barriera più difficile da scalare. Trump ha sottolineato che, durante la sua prima amministrazione, sono stati costruiti circa 900 chilometri di muro di confine, “più di quanto inizialmente promesso”, assicurando che sono stati raggiunti risultati positivi.

