19 dicembre. Ragusa, Il Natale delle piccole attenzioni

Sta per arrivare “Il Natale delle piccole attenzioni” un’iniziativa che ha l’intento di rendere felici bambine e bambini nei giorni di Natale.

Gli assessorati all’Istruzione e ai Servizi Sociali del comune di Ragusa hanno voluto coinvolgere diverse associazioni e organizzazioni impegnate nel sociale, per dare vita, per il secondo anno consecutivo, ad un evento in occasione del Natale: un pomeriggio da trascorrere insieme a bambine, bambini e le loro famiglie.

“Il Natale delle piccole attenzioni” nasce dall’idea di unire le famiglie di aree diverse della città per festeggiare insieme.

Già da alcune settimane è stata avviata una raccolta natalizia di giochi nuovi o usati (in buone condizioni) da donare a famiglie in difficoltà.

Un’iniziativa solidale che da qualche anno, anche ad opera di soggetti diversi, si sta sempre più diffondendo e radicando a Ragusa.

Per “Il Natale delle piccole attenzioni” i punti di raccolta, attivi fino al 18 dicembre, saranno:

– l’oratorio salesiano, tutti i giorni dalle 18 alle 20;

– ⁠il Vocri, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 11 e il mercoledì dalle 15.30 alle 17;

– ⁠Tecnomat, ogni giorno.

Saranno proprio i giochi i protagonisti di “Il Natale delle piccole attenzioni”, l’evento che si terrà il 19 dicembre dalle 17 presso i Salesiani di Ragusa, con un programma ricco ed emozionante.

Alle 17 è previsto il concerto a cura della Scuola Berlinguer che suonerà con la sua orchestra al teatro Don Bosco insieme ai ragazzi e alle ragazze dell’associazione Raggio di Sole con un laboratorio musicale dell’Istituto Verdi.

Il concerto sarà condotto da Antonio La Monica, che saprà unire i diversi momenti musicali e accompagnerà gli intervenuti in un percorso emozionante.

A seguire ci sarà la consegna dei regali ai bambini e alle bambine da parte di Babbo Natale, e la Tombola Vivente con il supporto dell’Associazione di “Ci Ridamo Su”, per grandi e piccini. Ovviamente non potranno mancare dolci, panettoni e pandori.

