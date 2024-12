SSD Millennium. Grandi risultati al meeting nazionale “Ginnastica in festa” di Rimini

Millennium in festa per gli ottimi risultati raggiunti lo scorso fine settimana al meeting nazionale “Ginnastica in Festa” di Rimini e per i tanti eventi in cantiere organizzati per questo Natale 2024. A Rimini, accompagnate dal tecnico Patrizia Lorefice, le ginnaste dell’SSD Millennium hanno incassato successi e grandi soddisfazioni. Giulia Salemi conquista il titolo di campionessa italiana di categoria nel Campionato nazionale silver mentre il duo formato da Greta Di Rosa e Maria Vittoria Salemi sale sul terzo gradino del podio. Impeccabili le prestazioni individuali di Mariele Fava e Maria Vittoria Salemi, che hanno brillato con grande determinazione. “Sono risultati che ci inorgogliscono sicuramente e che ci permettono di affrontare i prossimi impegni con grande fiducia ed entusiasmo – dichiara Patrizia Lorefice”. Il prossimo appuntamento è a Gela il 21 e 22 dicembre prossimi dove, al Palalivatino, si svolgerà la Sicily Gym, gara regionale di ginnastica artistica e ritmica. La Millennium non è solo gare e allenamenti, ma anche stare insieme e divertirsi. Per il 23 dicembre è in programma una tombolata presso la palestra e il 27 dicembre la tombolata umana lungo il corso Garibaldi ad Ispica. Momenti felici, di sano sport e divertimento per augurare a tutti i soci e alle famiglie un sereno Natale.

