Camilla Gitti lascia la Pvt Modica. Il ringraziamento della società

Camilla Gitti non è più una giocatrice della PVT Modica. La società modicana ringrazia per l’impegno profuso l’atleta bresciana classe 2003 che era stata anche il primo acquisto dell’annata sportiva 24/25, prelevata dalla Sensation Profumerie in serie B2. Con la maglia biancorossoblu, Camilla ha disputato 8 partite di campionato collezionando 4 vittorie e 4 sconfitte, partendo quasi sempre nel sestetto titolare. A lei vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua ancora giovane carriera.

