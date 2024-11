Modica, il dirigente finanziario del Comune ritiene necessario il dissesto

Il Responsabile del servizio finanziario del Comune di Modica ritiene che “l’Ente non è in condizioni di garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ed non è in grado di assolvere a crediti liquidi ed esigibili, oltre a Debiti fuori bilancio e copertura

disavanzi partecipate, il tutto in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2,3 dell’art. 191 del TUEL”. Lo stesso dirigente prende atto “dell’importante squilibrio strutturale provocato dal maggior disavanzo di amministrazione rideterminato dalla Sezione Regionale

siciliana della Corte dei Conti relativo alle annualità 2021, 2022…omissis…determina l’impossibilità di recupero e che pertanto l’unica via percorribile è l’avvio della procedura di dichiarazione di dissesto finanziario”. I consiglieri comunali di maggioranza, Piero Armenia, Michelangelo Aurnia, Fabio Borrometi, Margherita Cascino, Cristina Cecere, Giorgio Civello, Neva Guccione, Maria Cristina Minardo e Daniela Spadaro in proposito chiedono chiedono al Sindaco e all’Assessore al Bilancio oltre a tutti gli altri amministratori e Uffici preposti, come intendono attivarsi o se hanno già attivato le procedure amministrative e contabili previste dalla Legge e sollecitate dai diversi Uffici e Organi di controllo.

