Giornata contro la violenza sulle donne. A Comiso conferenza promossa dal Lions

“Donna…per sempre”, è questo il tema della conferenza promossa dal Lions International – Zona 22, che raggruppa il Lions Club di Vittoria -il Lions Club Terra Iblea Comiso –e il Lions Club Monti Iblei di Chiaramonte Gulfi, in occasione della “Giornata mondiale contro la violenza sulle donne”.

L’appuntamento è per il prossimo 25 novembre 2024, presso l’auditorium della Scuola D’Arte di Comiso, alle ore 19.

La conferenza prevede gli interventi di Veronica Di Grandi, vice procuratore onorario presso la Procura della Repubblica di Ragusa, Francesca Bocchieri, dott.sa in sociologia e giornalista, Serena Meli, responsabile avvocatura del Comune di Comiso e Rosalba Capaccio, commissario capo della Polizia di Stato, già dirigente Squadra Mobile e Divisione Anticrimine della Questura di Ragusa.

“La violenza sulle donne e di genere, più in generale – afferma Concetta Puccia, presidente ZONA 22 Lions International – è un fenomeno purtroppo sempre più attuale e per il quale tutti abbiamo, ancora, tanto da lavorare. Il nostro vuole essere un piccolo ma importante contributo a sostegno non solo della prevenzione ma anche e soprattutto di tutte quelle vittime che, ancora oggi, non trovano il coraggio di denunciare. Parlare della violenza subita ed entrare in contatto con le Istituzioni e i servizi dedicati costituiscono una preziosa fonte di aiuto. C’è una grande rete di sostegno a cui affidarsi, vogliamo che le vittime sappiano che non sono più sole!”.

