Pozzallo. In pericolo i bambini della scuola “Amore”

Ancora segnalazioni arrivano da parte di mamme pozzallesi preoccupate per l’incolumità dei bambini della scuola “Antonio Amore”, per l’entrata e l’uscita dai cancelli di viale Europa. “Io ritengo – consiglia il consigliere comunale Franco Giannone – sia opportuno fare uscire i bambini da via Alessandro Volta per scongiurare ogni pericolo su viale Europa in quanto l’arteria è pesantemente transitata da tir e auto per i lavori già iniziati ma ancora non terminati sulla circonvallazione, per questo chiedo ancora una volta l’intervento del preside della scuola Antonio Amore a intervenire tempestivamente per scongiurare una qualsiasi tragedia.

