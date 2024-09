Tentato furto all’Antica Farmacia di Scicli

Altro tentato di furto all’Antica Farmacia di Scicli. in Via Nazionale. Ignoti hanno forzato la porta d’ingresso intorno alle due della notte scorsa, spaccando la vetrata con una grossa pietra. I malviventi non sono riusciti, però, a entrare all’interno. La stessa dinamica era stata utilizzata la scorsa primavera. I carabinieri stanno visionando le telecamere di videosorveglianza per raccogliere gli elementi utili che consentirebbero di venire a capo degli autori, si presume una banda di giovinastri, la stessa che ha portato a termine la scorsa notte l’episodio delinquenziale.

