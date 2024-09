Incidente sulla Pozzallo-Marza. Investita una donna

L’impatto è stato parziale, la donna si è ritrovata a terra in men che non si dica; tutto è successo in un lasso di tempo brevissimo e le conseguenze potevano essere ben più gravi. Incidente nella mattinata all’altezza del Primo Scivolo, sulla strada provinciale 67, all’altezza delle strisce pedonali prima della strada d’ingresso che porta alla spiaggia. Tre turiste, da quanto riferito, stavano attraversando le strisce quando un’automobilista ha sfiorato una delle tre donne facendola stramazzare a terra.

L’automobilista ha cercato di frenare evitando lo scontro ma, purtroppo, non ha potuto evitare l’impatto. È stata subito allertata l’ambulanza partita dal Pronto Soccorso di Pozzallo, in via Rapisardi, direzione ospedale di Modica. La donna, italiana, 71 anni, ha riportato qualche ferita ma non è in pericolo di vita.

Sul posto anche una pattuglia della polizia locale di Pozzallo.

