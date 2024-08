Modica. A venticinque anni dalla Maturità, di nuovo insieme!

Un traguardo sicuramente da festeggiare per i “ragazzi” della 5C del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Modica, diplomatisi nel 1999. La tanta voglia di rivedersi e celebrare questo importante momento ha dato vita alla reunion dei vecchi compagni di classe lo scorso 23 agosto. Presenti anche alcuni docenti, i professori Maurilio Assenza e Domenico Pisana, la serata è trascorsa ricordando aneddoti, momenti di vita e di condivisione, episodi lieti e non, che hanno contraddistinto il quinquennio; ma largo spazio hanno trovato anche i racconti di vita di ciascuno, proprio partendo da dove ci si era fermati in quel lontano ’99.

“Uno degli aspetti più belli della serata – hanno affermato i partecipanti – è stato il piacere del ritrovarsi e riconnettersi con persone che hanno condiviso un capitolo così importante della vita, dimostrando quanto le amicizie nate sui banchi di scuola siano speciali, perché basate su esperienze comuni che legano in modo unico. Ritrovarsi dopo venticinque anni ha significato non solo riscoprire volti e nomi, ma anche celebrare il percorso di ciascuno, con tutte le sue peculiarità e unicità: è stata un’opportunità per raccontarsi, oltre che per ridere delle vecchie storie, per confrontarsi su quanto cambiato e per capire quanto, in fondo, di essere -almeno in parte- ancora gli stessi”.

Celebrare questo anniversario ha significato per l’ex classe VC del Galilei di Modica non solo ricordare il passato ma anche celebrare il presente e il futuro: un memorandum del cammino percorso e un incoraggiamento a ritrovarsi ancora per le strade future.

