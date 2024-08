Monterosso Almo. Innocenzo Mascali sarà il nuovo parroco

In base agli avvicendamenti stabiliti nelle settimane scorse dal vescovo monsignor Giuseppe La Placa padre Innocenzo Mascali e’ stato nominato nuovo parroco di Monterosso Almo e San Giacomo in sostituzione di padre Giuseppe Antoci. Il subentro avverrà a breve. Oggi 15 agosto si festeggia l’assunzione della Beata Vergine Maria e padre Mascali ha indirizzato un messaggio a tutti i monterossani e di San Giacomo. Ecco il testo.

“ Cari parrocchiani di Monterosso Almo e di San Giacomo, In questo giorno solenne in cui la chiesa celebra l’assunzione della Beata Vergine Maria vi scrivo un breve messaggio per presentarvi i miei più calorosi saluti. Come sapete, inizierò a breve il mio nuovo mandato come parroco tra voi. È mia volontà farmi vicino a tutti voi con umiltà, come amico e fratello e come pastore della comunità per le vie del paese, nell’ascolto e nell’accoglienza di tutti, nell’attenzione ai piccoli e ai poveri, nell’accompagnamento dei bambini, dei ragazzi e dei giovani, nella cura delle famiglie e dei singoli, così come degli anziani e dei malati. Sono in attesa di conoscervi tutti e di camminare insieme in questo nuovo capitolo della nostra vita comunitaria. Ogni volta che inizio un nuovo percorso, porto con me l’intento di costruire relazioni significative, basate sulla fede e sulla collaborazione, perchè insieme, attraverso il discernimento comune e lo spirito sinodale, possiamo crescere nell’ascolto della Parola, nella conoscenza della volontà del Padre e nel servizio. Mi impegnerò con forza affinché tutti noi possiamo custodire l’unità dello Spirito attraverso il vincolo della pace, promuovendo la collaborazione e l’armonia tra di noi, con l’Eucaristia come centro e vertice della nostra vita cristiana, così da crescere insieme nella fede e nel sostegno reciproco. Sono pronto a condividere con voi momenti di preghiera, di festa e di crescita spirituale. Insieme, potremo affrontare le sfide e celebrare le gioie della vita parrocchiale. Grazie fin da ora per l’accoglienza che mi riserverete. Sono certo che il Signore farà grandi cose per noi e con noi.

Da parte mia sentitevi già accolti e benedetti.

La Vergine Maria e San Giovanni Battista ci proteggano e ci accompagnino in questo nuovo percorso. Un caro saluto a tutti

don Innocenzo Mascali”

