Si profila un weekend (il prossimo) tra i più caldi del 2024

Secondo gli esperti meteorologi il prossimo weekend sarà con molta probabilità il più caldo dell’anno. Infatti, pare che l’alta pressione di origine subtropicale non dovrebbe abbandonare l’Italia per i prossimi 7 giorni. “Le temperature, sempre a sentire gli esperti del settore, dovrebbero salire di qualche grado fino a domenica determinando, molto probabilmente, il fine settimana più caldo del 2024. Le previsioni dicono che tra sabato 10 agosto e domenica 11 sono previste massime fino a 39-40°C anche al Nord, mentre al Sud (soprattutto nelle zone interne delle Isole Maggiori) saliremo fino a 42-43°C come in Libia e Tunisia”. Intanto, in Sicilia si registra instabilità diffusa con possibili precipitazioni nell’entroterra, in attesa delle tanto attese piogge, soprattutto, in questo periodo di siccità, dove non si registrano precipitazioni da mesi.

Salva