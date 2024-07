Ragusa. “Donne Avanti – T.A.I. Toward Artificial Intelligence”

Il Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale S.r.l. – ha approvato il progetto “Donne Avanti – T.A.I. Toward Artificial Intelligence” presentato dalla cooperativa sociale IntegrOrienta e sostenuto da AGCI Sicilia – Associazione Generale delle Cooperative Italiane -, Comune di Ragusa e Servizio XIII Centro per l’Impiego di Ragusa.

“Donne Avanti” è un progetto innovativo che promuove percorsi per l’apprendimento delle competenze digitali in Sicilia rivolto a 150 donne, italiane o straniere, ai margini del mercato del lavoro, inattive e/o disoccupate, tra i 34 e i 50 anni.

Il progetto mira a ridurre il divario di genere nei vari settori tecnici, scientifici e informatici, a fornire le competenze adeguate inerenti la transizione digitale e i processi di innovazione tecnologica e informatica, a facilitare l’accesso al mercato del lavoro da parte delle donne, fornendo supporto e servizi complementari per ridurre il rischio di drop-out, ad esempio baby-sitting, mediazione culturale, orari flessibili e possibilità di conciliazione tra impegni familiari e tempi di lavoro e di studio.

Sono previsti 5 percorsi formativi di 500 ore ciascuno, erogati online in modalità sincrona, con la possibilità di scelta tra 3 percorsi professionalizzanti:

– Operatore informatico su dispositivi e reti (300 ore di cui 180 ore aula e 120 ore stage);

– Cloud Administrator & Security Specialist (300 ore di cui 210 ore aula e di cui 90 ore stage);

– Addetta alla creazione grafica (300 ore di cui 180 ore aula e 120 ore stage).

Inoltre, i percorsi prevedono l’acquisizione di altre competenze:

– Soft Skills (problem solving, team building, comunicazione, psicologia dei colori, mindset);

– Alfabetizzazione Informatica

– Digital Dictionary

– Orientamento

– Metaverso e Intelligenza Artificiale

“Il progetto “Donne Avanti – T.A.I. Toward Artificial Intelligence” – afferma Elvira Adamo, assessora alle Politiche per l’Inclusione, Servizi Sociali, Pari Opportunità del Comune di Ragusa – offrirà a 150 donne con storie personali e percorsi di vita molto diversi l’opportunità di acquisire competenze all’avanguardia e darà loro la concreta possibilità di entrare o rientrare nel mondo del lavoro, poiché i percorsi formativi e gli stage che saranno attivati in collaborazione con qualificate aziende del territorio sono finalizzati all’assunzione. Ci auguriamo che molte donne vogliano rispondere a questo invito e trovare così il modo per ridisegnare il loro futuro”.

Le donne interessate, residenti nel Comune di Ragusa e inattive/disoccupate, dovranno presentare apposita istanza, unicamente su modulo scaricabile al link posto in calce, presso il Segretariato Sociale del Comune di Ragusa, in via Mario Spadola, 56 3^ piano, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12, oppure tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.it , a partire da giovedì 25 luglio 2024 e fino a venerdì 30 agosto 2024.

Non è prevista alcuna retribuzione per la frequenza del percorso formativo.

La Cooperativa IntegrOrienta, ETS capofila del progetto, procederà ad esaminare le domande e a contattare e selezionare le donne idonee ad intraprendere il percorso formativo.

Il link del sito istituzionale del Comune di Ragusa dove poter prendere visione dell’avviso pubblico e scaricare la modulistica necessaria per presentare le istanze è: https://www.comune.ragusa.it/it/news/partecipazione-progetto-donne-avanti-t-a-i-towardartificial-intelligence-di-cui-e-capofila-l-ets-integrorientascs-e-di-cui-e-sostenitore-il-comune-di-ragusa

Salva