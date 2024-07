Personale ATA oberato di lavoro. Modica, in campo l’UNC

L’UNC Delegazione di Modica si unisce e si fa portavoce delle necessità e del profondo disagio in cui il personale amministrativo delle Istituzioni scolastiche, si trova ad operare, oberato di lavoro, soprattutto in questo periodo estivo, durante il quale, invece, dovrebbe fruire del meritato riposo delle ferie.

“Il carico di lavoro richiesto – l’avv. Antonino Di Giacomo, spiega nella qualità di Consulente legale ed ex DSGA – non è proporzionale alle risorse umane e materiali attualmente a disposizione, creando un ambiente di lavoro altamente stressante e mettendo a rischio la qualità delle valutazioni. In particolare, desidero evidenziare le gravi difficoltà incontrate nell’affrontare l’enorme mole di lavoro richiesta per la valutazione delle domande per l’immissione nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il triennio 2024/2027 e nelle Graduatorie provinciali (GPS) e d’istituto per le supplenze 2024-2026.

È fondamentale che vengano adottate misure immediate per alleviare questa pressione, attraverso l’incremento del personale e delle risorse economiche necessarie”.

Il 24 giugno 2024 e il 28 giugno 2024, rispettivamente, sono scaduti i termini per l’invio delle suddette domande tramite le Istanze OnLine. Queste graduatorie saranno utilizzate per l’assunzione dei supplenti e la sostituzione del personale assente nelle scuole statali.

Tuttavia, le istanze presentate alle scuole risultano essere un numero esorbitante, con previsioni ministeriali che parlano di oltre 2 milioni di richieste.

“È evidente – aggiunge l’esponente dell’Unione Nazionale Consumatori – che l’amministrazione non si preoccupa dell’impatto che la valutazione di tali istanze potrà avere sulle scuole, scaricando totalmente le procedure sulle segreterie scolastiche, già carenti di personale. Questo accade in un periodo dell’anno, luglio e agosto, in cui il personale amministrativo avrebbe diritto a ferie meritate, come previsto dal CCNL scuola, che garantisce almeno 15 giorni continuativi di ferie.

La valutazione delle GPS è una competenza attribuita chiaramente agli Ambiti Territoriali provinciali dalla normativa vigente. Nonostante ciò, sono state individuate le scuole polo per queste operazioni senza preventiva richiesta di disponibilità né compenso, a differenza di quanto avvenuto nel precedente biennio, quando il CCNI del 04 maggio 2022 aveva stanziato fondi per remunerare questo compito. Questo avviene senza alcun confronto con le organizzazioni sindacali, aggravando ulteriormente la situazione.

Le segreterie scolastiche non possono affrontare la mole di lavoro con un organico ordinario. Ancora una volta, le segreterie scolastiche, già allo stremo delle forze, sono costrette a sopperire alle mancanze dell’amministrazione centrale, operando a ranghi ridotti, tra ferie, recuperi e proroghe dei contratti ATA che vengono addirittura non concesse dagli ambiti”.

Il 3 giugno scorso alcune organizzazioni sindacali avevano inviato una lettera al Ministero per chiedere un incontro specifico sull’emergenza compilazione graduatorie supplenze e sul necessario potenziamento dell’organico ATA. Tuttavia, tale richiesta è rimasta lettera morta. Il personale amministrativo ribadisce con forza richiesta di un incontro urgente per discutere dell’organico rafforzato, necessario per fronteggiare l’emergenza graduatorie sia nel breve sia nel lungo periodo, e per trovare un incremento strutturale per tutti i settori ATA (amministrativi, tecnici e ausiliari).

“Le incombenze – spiega ancora Di Giacomo – sono diventate sempre più onerose e la ferita inferta ai servizi ATA con il taglio di oltre 47 mila unità avvenuto nel 2008 non è mai stata risanata. In assenza di risposte, il personale Ata è pronti a mettere in campo tutte le azioni di supporto e di tutela del personale di segreteria, inclusa l’impugnazione dei decreti con i quali gli ambiti territoriali delegano interamente la valutazione delle domande alle scuole. Si Confida in una rapida e positiva risposta da parte dell’amministrazione centrale per risolvere questa grave situazione e garantire un sistema educativo funzionale ed efficiente”.

L’UNC delegazione di Modica e il consulente legale Avv. Antonino Di Giacomo sostengono con forza la necessità di un potenziamento dell’organico ATA e si uniscono al coro di richieste per un incontro urgente con il Ministero dell’Istruzione. “Solo attraverso un adeguato supporto e un giusto riconoscimento del lavoro svolto dalle segreterie scolastiche sarà possibile garantire un sistema educativo efficiente e funzionale. Si Confida in un riscontro positivo e in un intervento tempestivo volto a migliorare le condizioni di lavoro del personale amministrativo, per garantire un servizio efficiente e di qualità per tutti i soggetti coinvolti”.

