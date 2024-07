Calcio, Trofeo “Legalità Iblea”: vincono i carabinieri

Il Tribunale di Ragusa da anni è promotore del Trofeo “Legalità Iblea”, il torneo (triangolare di calcio ) che si svolge nel mese di luglio in memoria dei caduti della strage di via D’Amelio. Il Torneo ,fin dalla sua istituzione, non ha solo inteso commemorare i morti delle stragi mafiose, ma anche mettere in sinergia le istituzioni della Provincia di Ragusa per promuovere i principi dello sport come strumento di lealtà nelle competizioni ed il rispetto della legge come base per la libertà di ciascuno di noi.

Per questa quarta edizione, hanno preso parte al triangolare , la squadra del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa, capitanata dal Col. Rosciano , detentrice del trofeo 2023, la squadra della Polizia di Stato di Ragusa, capitanata dal Commissario Garofalo e la squadra degli Uffici Giudiziari Iblei, capitanata dal presidente vicario il Dott. Massimo Pulvirenti .

L’evento che si è svolto in un clima di correttezza e lealtà sportiva nonostante la tensione agonistica che ha caratterizzato alcune fasi degli incontri , ha visto trionfare, per il secondo anno consecutivo , la squadra del Comando Provinciale dei Carabinieri, pur avendo perso il primo incontro ai rigori (5 a 4 ) con la Polizia di Stato.

La prima partita ha visto i Carabinieri del Comando provinciale contro la Polizia di Stato; la partita, vibrante ed equilibrata sia in termini di gioco che di occasioni, ha visto due squadre, veloci ed aggressive che hanno offerto al pubblico presente uno spettacolo calcistico degno di nota; alla doppietta dell’agente scelto Patrick Nicoletti per la Polizia di Stato , hanno risposto i Carabinieri con i goal del carabiniere Vito Giaquinto e del maresciallo Mattia Paolino . La roulette dei calci di rigore è finita 5 a 4 per la Polizia di Stato.

Nella seconda partita, la squadra dei carabinieri carica di tensione agonistica e rodata nell’organizzazione di gioco, oltre alla giovane panchina di supporto ha immediatamente aggredito la squadra degli Uffici Giudiziari che si è presentata ancora “fredda” e disorganizzata ,ell’affrontare le “Furie Rosse” che sono andate in rete per ben tre volte, prima con il vice Brigadiere Bartolo Turlà (due goal) e dopo con il loro Capitano il colonnello Carmine Rosciano ( un goal ). Nel secondo tempo, grazie alla lettura più appropriata delle fasi di gioco ed alle azzeccate sostituzioni hanno portato la squadra degli Uffici Giudiziari ad utilizzare un modulo di gioco più consono alle giocate della squadra avversaria. Il coach-giocatore degli Uffici Giudiziari, il Giudice Cingolani, è riuscito a riportare un sostanziale equilibrio tra le compagini anche in termini di occasioni da rete ; i Carabinieri hanno segnato altri due goal con il Capitano Raffaele Salustro e l’Appuntato scelto Marco Sciuto e gli Uffici Giudiziari con Carlo Giaquinta e Piero Armenia . L’incontro è finito 5 a 2 per i Carabinieri.

L’incontro finale , quello tra la Polizia di Stato, che aveva battuto i Carabinieri, e gli Uffici Giudiziari Iblei, è stato molto combattuto, ricco di emozioni e di tensione agonistica ed estremamente equilibrato fino alla fine; ha visto passare in vantaggio gli Uffici Giudiziari con uno splendido goal del bomber Armenia (tiro al volo su assist del coach Cingolani) . Il bomber si è ripetuto anche nel secondo tempo ,con un altro goal , segnando una doppietta che gli ha consentito di aggiudicarsi il premio per il miglior realizzatore del torneo . La Polizia di Stato, che non ha mollato un attimo, ha accorciato le distanze con un goal su punizione dell’agente Emanuele Tumino e fino all’ultimo secondo della partita ha cercato il goal del pareggio, ma la sagacia tattica e i cambi in perfetta sintonia con le fasi di gioco operati dallo staff tecnico della compagine giudiziaria hanno impedito, anche se con sofferenza, il pareggio della Polizia di Stato . La partita pertanto è finita 2 a 1 per gli Uffici Giudiziari .

1° classificata con 4 punti : la squadra del Comando Provinciale dei Carabinieri che riceve il premio dalla PM Dott.ssa- Ottavia Polipo

2° classificata con 3 punti : la squadra degli Uffici Giudiziari Iblei

3° classificata con 3 punti : La squadra della Polizia di Stato

Il miglior realizzatore con 3 goal : Avv . Piero Armenia

Il miglior giocatore categoria “sempre verde” : Il Giudice Massimo Pulvirenti

L’evento è inserito nelle manifestazioni di ricordo e commemorazione dei giudici Falcone e Borsellino, vittime delle stragi di Capaci e via D’Amelio, volute dalla Fondazione Giovan Pietro Grimaldi di Modica che ha anche fornito i premi per i partecipanti al torneo .

