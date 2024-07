Chiavola(PD Ragusa): “La vegetazione invade i marciapiedi”

“Ma come si fa a tenere una città in queste condizioni? Bisognerebbe non arrivare più a questi stati di indecorosità. Certo, ora hanno provveduto a risistemare. Ma perché abbiamo dovuto attendere che i marciapiedi diventassero impraticabili? Come, per l’appunto, è accaduto in via Ugo La Malfa, angolo via Alcide De Gasperi, nella parte alta di Ragusa, e anche in altre zone di Ragusa?”. E’ quello che si chiede il consigliere comunale del Pd, Mario Chiavola, il quale invita l’amministrazione comunale a programmare con un certo anticipo determinati interventi. “Non possiamo arrivare – ancora Chiavola – ad avere i marciapiedi straripanti di vegetazione, non possiamo raccogliere segnalazioni su segnalazioni continuamente. Del resto, queste difficoltà non si verificano ogni volta nello stesso periodo? Perché non prevedere per tempo i calendari della sfrondatura di tutta questa vegetazione spontanea? Il disagio è stato eliminato da qualche ora. Non vorremmo che ciò sia accaduto perché, sui social, abbiamo denunciato che più di qualcosa non andava. Perché sarebbe davvero improponibile che per ottenere un riscontro è necessario che prima un consigliere realizzi un video che denuncia cosa non va. Bisognerebbe chiedersi: ma perché siamo prima dovuti arrivare a un tale livello di insostenibilità? Se serve qualche consiglio, noi, come sempre, siamo disponibili. Ma, in questo caso, riteniamo che basti davvero poco per assicurare un minimo di decoro in più alla nostra città”.

