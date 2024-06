Scicli e l’ordine pubblico, il sen. Sallemi incontra il sindaco

“A seguito dei gravi fatti avvenuti di natura criminale avvenuti a Scicli – e anche della brillante operazione dei Carabinieri che ha permesso di assicurare alla giustizia i responsabili – ho incontrato il sindaco Mario Marino per manifestargli solidarietà e vicinanza. Da senatore del territorio sono e sarò accanto alla comunità sciclitana che merita sicurezza e serenità. Lo sforzo corale delle istituzioni deve essere teso a trovare soluzioni adeguate a questa recrudescenza criminale che preoccupa la città”.

Lo dice il senatore Salvo Sallemi, componente della Commissione Antimafia, a margine dell’incontro odierno con il primo cittadino di Scicli nella sede del Palazzo Comunale.

“Ringrazio il sindaco e il comandante della Polizia Locale per il confronto proficuo. Ho assicurato la mia piena disponibilità all’amministrazione comunale per avviare percorsi volti a tutelare Scicli in tutte le sedi. Scicli è una realtà che per bellezza, arte e storia deve essere preservata da qualsiasi deriva criminale. Abbiamo interloquito con il sindaco sul quadro attuale e si è anche discusso di una sua eventuale audizione in Commissione Antimafia per inquadrare e approfondire i fenomeni che stanno interessando la città. Alla luce del prossimo consiglio comunale aperto, proprio sul tema sicurezza e in base alle determinazioni che saranno prese dal civico consesso, ci raccorderemo su come proseguire questo canale istituzionale: da parte mia assicuro il massimo impegno per tutelare la comunità”.

