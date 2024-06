Scommesse senza limiti: vantaggi e rischi

Il settore del gioco d’azzardo presenta diverse sfide e categorie di riferimento poiché le preferenze di ogni giocatore sono diverse e capaci di influenzare la scelta e le scommesse. Tuttavia esiste una nicchia del mercato di riferimento che attira da diverso tempo un alto numero di utenti. Alcuni le chiamano le scommesse ad alto rischio, altri le betting senza limiti. Questo tipo di approccio permette di offrire una soluzione a quegli utenti che cercano il brivido e la scarica di adrenalina senza rinunciare alla libertà di piazzare scommesse ad alta posta. Nonostante in Italia non si trovino piattaforme ADM con questa opzione, esistono dei siti scommesse senza limiti di puntata che fanno riferimento a legislazioni di altri paesi.

Ma che cosa offrono e che caratteristiche presentano tali bookmaker?

Alla scoperta delle scommesse senza limiti

Come avviene per qualsiasi altro tipo di prodotto o servizio, anche nel gambling le preferenze del singolo fanno la differenza. Approcciare le scommesse senza limiti vuol dire impostare un tipo di strategia di gioco ad alto rischio, dove sono messe in palio potenziali ricompense elevate che richiedono anche un investimento significativo. Ma non sono betting comuni per tutte le piattaforme: i bookmaker che le offrono infatti prevedono di personalizzare i limiti di scommessa (così da renderli più flessibili) per accogliere gli high rollers. Sono infatti 2 le tipologie di giocatori che cercano queste betting illimitate:

High roller: ovvero quei giocatori disposti a investire ingenti somme di denaro nelle loro attività di gioco; Pro player: sono quei giocatori che hanno grande esperienza e possono scommettere molto per affinare e sviluppare i loro metodi di scommessa.

Chi invece è nuovo nel mondo del betting online è un vero azzardo approcciare le scommesse senza limiti, perché non sono il giusto modo per muovere i primi passi in questo ambiente. Si consiglia infatti di iniziare con piattaforme che impongono restrizioni specifiche, così da fare un po’ di esperienza con uno stile di gioco più controllato e responsabile. Ciò aiuta a non investire troppo denaro e soprattutto a ridurre le perdite nel rispetto del proprio budget.

Come si presenta un bookmaker senza limiti di puntata

I fattori che caratterizzano un bookmaker senza limiti di scommessa sono:

Quote competitive: siamo di fronte a piattaforme che offrono quote molto più competitive rispetto ad altri bookmaker; Palinsesto ampio di giochi a base sportiva: inoltre si parte da un’ampia selezione di discipline su cui poter scommettere, comprese quelle definite “di nicchia”, che potrebbero non essere disponibili sulle piattaforme tradizionali; Anonimato: le piattaforme di questi bookmaker non richiedono informazioni dettagliate personali così da garantire maggior anonimato per gli utenti; Metodi di pagamento diversi: presentano una gamma di metodi di pagamento più moderni e spesso rinunciano a quelli che sono considerati notoriamente più tradizionali (es. PayPal).

Come approcciare le scommesse senza limiti

Visto il ricco palinsesto di queste piattaforme (dove troviamo anche eventi politici, show TV e eSports) è essenziale valutare alcune strategie prima di iniziare a giocare. Prima di tutto bisogna conoscere le discipline offerte, perché nessun giocatore amante del basket dovrebbe scegliere un sito scommessa che non presenta la pallacanestro come disciplina.

Inoltre è bene cercare delle informazioni, prepararsi e ottenere una serie di dati che analizzano l’andamento di una disciplina prima di piazzare delle scommesse “a caso”.

Per esempio è fondamentale imparare a gestire il bankroll per ottimizzare le scommesse senza limiti e per farlo bisogna:

Stabilire la quantità di denaro da investire e quanto si è disposti a perdere;

Porre limiti personali;

Approcciare una strategia di gioco che sia cauta e responsabile in ogni condizione di gioco, anche se il bankroll a disposizione è molto alto.

Tutto ciò evita al giocatore di esaurire il budget in poco tempo, rischiando così di interrompere l’intrattenimento con largo anticipo.

Pro e contro delle scommesse senza limiti

Quali sono quindi i vantaggi di queste scommesse?

Scommettere ingenti somme di denaro può potenzialmente portare a vincite elevate;

Maggiore libertà sull’azione di scommessa;

Uso di strategie di scommessa senza troppi vincoli;

Quote molto competitive.

E gli svantaggi?

Comportano un rischio significativo di perdita, perché più si investe e maggiore è il potenziale perso;

Con le scommesse ad alta posta in gioco manca la regolamentazione ADM, perché sono un tipo di attività che non viene regolamentata sui siti italiani ma solo internazionali;

La protezione per il giocatore potrebbe essere inferiore perché viene meno il controllo e la tutela da parte dell’ADM.

I siti di scommesse senza limiti sono quindi una realtà ricercata da diversi giocatori per ricercare grandi emozioni al gioco. Ma prima di procedere bisogna conoscere ciò che offrono e come si posizionano rispetto alla regolamentazione italiana.

