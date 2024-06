PD Ragusa: buono il risultato per le europee, ma si può e si deve fare di più

Si è riunita ieri sera la direzione provinciale del Partito Democratico di Ragusa, allargata ai segretari dei dodici circoli cittadini del territorio. Durante la riunione è stato analizzato il risultato elettorale di questo giorni che vede in provincia di Ragusa l’affermazione del PD come secondo soggetto politico con il 18,42%, ben oltre la media regionale.

In alcuni comuni, poi, ci sono stati risultati ancora più soddisfacenti, con Scicli al 19%, Ragusa al 22%, Giarratana a oltre il 27%, Chiaramonte Gulfi con quasi il 39%. La direzione provinciale, tuttavia, è ben consapevole che si può e si deve fare di più. Per questo motivo è decisa a lanciare al più presto il tesseramento 2024 nei circoli.

La direzione, infine, ringrazia iscritti, dirigenti di partito, simpatizzanti e tutti gli elettori per il risultato ottenuto, augura buon lavoro all’on. Giuseppe Lupo per il nuovo ruolo al Parlamento Europeo e ringrazia il sen. Antonio Nicita per essersi speso in questa competizione, sicura che al Senato rappresenterà con la competenza che conosciamo anche le esigenze della provincia di Ragusa.

