Giovane finanziere di Ispica morto in incidente nella Locride

Un giovane finanziere originario di Ispica, Eugenio Lupo, è deceduto lunedì a causa di un incidente stradale avvenuto sulla SSe 106 alla periferia di Marina di Gioiosa Jonica, nella Locride. Il 28enne era in servizio nella squadriglia navale della Guardia di Finanza di Roccella Jonica. Era alla guida di una moto di grossa cilindrata quando si è scontrato frontalmente con un’auto.

Un impatto che non gli ha lasciato scampo. La notizia della sua morte ha gettato in un profondo sconforto i colleghi e tutti coloro che, in questi anni, lo avevano conosciuto. Lacrime anche nel suo paese di origine: in Sicilia lo ricordano i compagni di scuola e gli amici di infanzia. Si tratta dell’ennesimo incidente lungo lo stesso tratto dell’arteria calabrese: Fabio Pogliese, fondatore dell’organizzazione di volontariato «Basta vittime sulla strada statale 106» chiede ancora ancora una volta che vengano effettuati interventi di sicurezza.