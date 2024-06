Modica. Workshop di Neuro-respirazione e Masterclass di Flauto Traverso

Nei giorni 5,6 e 7 Luglio La Banda Musicale Citta’ di Modica “Belluardo-Risadelli” diretta dal M°Corrado Civello in collaborazione con l’Accademia Flautistica Internazionale del Mº Leonardo Grittani con la partnership del Conservatorio Statale di Musica “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta e dell’amministrazione comunale, ha il piacere di presentare il Workshop di Neuro-respirazione aperto a tutti i musicisti di strumento fiato e la Masterclass di Flauto Traverso con la straordinaria partecipazione a Modica in provincia di Ragusa del flautista e direttore d’orchestra Mº Leonardo Grittani, affermato solista e didatta a livello internazionale con all’attivo premi e recital nelle più prestigiose sale da concerto sul territorio internazionale tra cui Il Musikverein di Vienna, Il Teatro San Carlo di Napoli, l’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, la Philarmonie di Berlino, La Biblioteca Musical Víctor Espinós di Madrid, il Teatro Argentina a Roma, il Teatro Colòn di Huelva in Spagna, il Majesty’s Theatre di Aberdeen in Scozia, l’Universität für Musik und darstellende Kunst Graz, l’Accademia Chigiana di Siena, Il Teatro Petruzzelli di Bari, l’aula Paolo VI presso la Città del Vaticano, il Royal Conservatoire in Den Haag, Il Foro Ibero Americano de la Rabida in Spagna, ecc.

Il Workshop sulla Neuro-Respirazione, aperto a musicisti a fiato di ogni età e livello, sarà un percorso pratico in cui si potrà apprendere a dominare la capacità respiratoria comprendendo l’influenza della respirazione sulla mente attraverso i millenari strumenti uniti alle più moderne tecniche neuro-scientifiche di implementazione neuro-respiratoria per potenziare il respiro, controllare l’ energia dentro e fuori l’esecuzione musicale, la qualità della vita, del sonno e della creatività, ridurre lo stress o l’ansia da performance, trasformando le tensioni in piaceri. La Masterclass flautistica comprenderà lezioni individuali di flauto con approfondimenti collettivi legati alla tecnica neuro-flautistica ed interpretativa per imparare a comunicare con libertà e sbloccare le rigidità nell’esecuzione flautistica e musicale a 360 gradi. Il programma della Masterclass è adatto a flautisti di ogni età e livello, giovani studenti, diplomati e non, concertisti e docenti di flauto traverso.

Saranno accolti anche i principianti che desiderino approfondire le questioni legate al metodo di studio e agli elementi chiave strategici per il raggiungimento dei propri obiettivi flautistici, musicali e didattici.

É prevista inoltre la presenza in sede di un pianista accompagnatore per chi voglia approfondire il repertorio con pianoforte.

Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 18 Giugno e saranno possibili fino al raggiungimento di massimo 40 allievi secondo il rigoroso ordine di iscrizione.

Il Workshop di Neuro-Respirazione si terrà il giorno Sabato 6 Luglio mentre la Masterclass Flautistica si terrà nei giorni 5 e 7 Luglio a Modica entrambi presso la Sala Musica della Banda Musicale Città di Modica “Belluardo – Risadelli” sita in C.so Umberto I n.306 (Auditorium S.Francesco, locali attigui alla Guardia di Finanza).



