Coro Unitre di Modica ha partecipato a Messina al Festival Regionale

Anche quest’anno il coro dell’Unitre di Modica ha partecipato al Festival Regionale dei Cori dell’Università della terza età. L’evento, giunto alla sua XIII edizione, ha avuto luogo a Messina, presso il Palazzo della Cultura, dopo che, lo scorso anno, è stato tenuto a Modica. La manifestazione, organizzata dalla sede Unitre della città dello stretto presieduto da Basilio Manaci, ha richiamato tanta attenzione e ha visto la partecipazione non solo dei componenti dei cori aderenti, ma anche delle numerose delegazioni delle diverse sedi siciliane. Diretto dal maestro Orazio Baglieri ed accompagnato, con la pianola, dal maestro Giorgio Cannizzaro, il coro di Modica è stato composto da Enzo Agosta, Carmela Basile, Maria Battaglia, Giuseppa Cannarella, Liliana Cannizzaro, Tina Cassisi, Maria Gintoli, Maria Pina Giurdanella, Grazia Guarrella, Grazia Nicastro, Concetta Rendo, Maria Consetta Ruta, Giovanna Scivoletto, Rosa Stornello, Concetta Stracquadanio e Maria Carmela Zocco. Nella sua esibizione,il coro Unitre della città della contea ha eseguito i brani “si ridestain ciel l’aurora” (da La Traviata di Giuseppe Verdi), “coro a bocca chiusa” (da Madame Butterfly), “the sound of silente” (di Paul Simon) e “i will follow him” (da “Sister Act) . Ancora una volta il Coro di Modica, grazie sempre al livello di preparazione, si è distinto, ha bene figurato ed è stato apprezzato pubblicamente. Significativo anche il riferimento alla città di Modica con particolare riferimento alla ottima riuscita della dodicesima edizione svoltasi, come detto, nella città della contea.

“Abbiamo vissuto una esperienza significativa e gratificante – ha sottolineato il presidente Enzo Cavallo – Il lavoro svolto con impegno, dedizione e sacrifici, durante l’anno accademico ha dato i suoi frutti. I risultati parlano chiaro. Il tutto anche grazie alla riconosciuta professionalità dei maestri Baglieri e Cannizzaro. Nella mia qualità di rappresentante dell’Unitre, interpretando il pensiero dei colleghi, sento il dovere di esprimere il più vivo apprezzamento nei confronti della componenti del coro anche a nome del consiglio direttivo. Al coro va riconosciuto il merito di aver qualificato, con la esibizione di Messina, non solo il laboratorio specifico ma anche l’Unitre di Modica e con esso tutta la nostra splendida città”.

