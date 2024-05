Ragusa Foto Festival annuncia la call dedicata agli studenti di fotografia

Tra le iniziative del Ragusa Foto Festival 2024, la prima manifestazione internazionale siciliana che si tiene nel borgo siciliano di Ibla, patrimonio Unesco, c’è in programma la quarta edizione di ‘Young Photographers from Italian Academies’, YPIACALL#4, iniziativa patrocinata dalla SISF, Società Italiana per lo Studio della Fotografia.

Dopo il successo delle passate edizioni – quella nel 2023 ha visto ben ventidue Istituzioni che hanno presentato oltre 70 progetti dei loro studenti – prosegue l’iniziativa ideata e prodotta da Ragusa Foto Festival e l’Accademia di Belle Arti di Catania, che si rivolge direttamente alle Accademie di Belle Arti, ISIA, Università italiane e Istituzioni pubbliche e private di livello terziario con l’obiettivo di promuovere e valorizzare progetti innovativi e le migliori ricerche visive dei giovani autori formati all’interno di questi corsi.

Entro lunedì 15 luglio gli istituti che intendono candidare i propri studenti di fotografia dovranno selezionare e inviare i progetti che evocano, immaginando narrazioni, forme e interpretazioni, il tema della dodicesima edizione del Festival, “Prendersi una pausa”, diretta da Stefania Paxhia e curata da Massimo Siragusa. Finalisti e vincitori saranno annunciati durante le giornate inaugurali – da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre – del Ragusa Foto Festival.

I premi

Ai primi 4 progetti classificati verrà dedicata una mostra dal 28 settembre al 27 ottobre 2024 nelle sale barocche di Palazzo La Rocca a Ragusa Ibla, prodotta dal Ragusa Foto Festival. Un premio in denaro del valore di 500 €, sostenuto dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, al progetto migliore fra i 4 vincitori in mostra. Mentre il Clou Prize permetterà a uno dei 12 finalisti di esporre il progetto in una personale negli spazi della galleria Clou di Ragusa. Tutti i 12 progetti finalisti saranno inseriti nel catalogo ‘Young Photographers from Italian Academies’#4, prodotto dall’Accademia di Belle Arti di Catania.

La giuria chiamata a decretare la qualità artistica e ricerca espressiva dei progetti presentati è composta da Gianluigi Colin, artista, critico d’arte, cover editor de ‘La Lettura’ e Presidente di Giuria; Benedetta Donato, curatrice e direttore RCA – Romano Cagnoni Award, membro del comitato scientifico e presidente della giuria del Premio Miglior Portfolio del Ragusa Foto Festival; Lucia Miodini, docente, storica dell’arte e della fotografia in rappresentanza della SISF e Armando Romeo Tomagra, fotografo e docente di ABA Catania, Federica Battaglia della Galleria Clou di Ragusa e Rosario Antoci, artista, docente ABA Catania, e curatore del contest YPIACall#4.

