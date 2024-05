Ragusa. Approvato il regolamento della Consulta Comunale per le Disabilità

Il Consiglio Comunale di Ragusa, nella seduta del 14 maggio 2024, ha approvato il Regolamento per la Consulta Comunale per le Disabilità che sancisce l’istituzione di un importante organismo consultivo che opererà a fianco delle istituzioni.

Nel corso della seduta consiliare è stata anche presentata la Dr.ssa Silvana Digiacomo, che dal febbraio scorso ricopre il ruolo di Disability Manager del Comune.

Il percorso per istituire la Consulta Comunale per le Disabilità è iniziato durante la scorsa Amministrazione su proposta dell’allora consigliere Mario D’Asta e del consigliere Mario Chiavola.

Il regolamento che è stato votato oggi in aula è stato studiato e composto in collaborazione con le associazioni di persone con disabilità e di esperti in materia che hanno portato il loro contributo e le loro osservazioni.

L’assessora alle Politiche per l’inclusione, Servizi Sociali e Pari opportunità Elvira Adamo sottolinea che “l’istituzione della Consulta Comunale per le Disabilità permetterà al Comune di dotarsi di un importante strumento consultivo per affrontare il tema molto ampio delle disabilità. Quando pronunciamo la parola disabilità – continua l’assessora – spesso immaginiamo persone con difficoltà motorie, ma sappiamo che le disabilità possono essere anche sensoriali, intellettive, psichiche e che non sempre si manifestano alla nascita, ma si possono acquisire per traumi, patologie, invecchiamento.

La Consulta Comunale per le Disabilità – conclude Elvira Adamo – permetterà alle persone con disabilità di avere una rappresentanza e un canale diretto nel dialogo con le istituzioni per esprimere bisogni e necessità, presentare progetti e azioni e aiutare così l’Amministrazione a emanare atti a favore di persone che necessitano di sostegno, attenzione e ascolto”.

