Rinnovi nell’Arciconfraternita del SS Crocifisso di Scicli

Rinnovata la Rettoria dell’Arciconfraternita della Chiesa di San Bartolomeo a Scicli. Sono stati eletti per il triennio 2024-2027, Guglielmo Ugo(presidente), Ignazio Emmolo (vice presidente), Francesco Carbone(segretario) Vincenzo Mirabella(rettore) e Giuseppe Manenti(tesoriere). Si tratta, ad eccezione di Manenti, di una riconferma della precedente Rettoria. Con l’elezione e l’attribuzione delle nomine da parte di Monsignor Salvatore Rumeo, Vescovo della Diocesi di Noto, resa nota dal Parroco della Chiesa, Padre Giovanni Lauretta, la Rettoria inizia il nuovo percorso triennale per le specifiche attività di governo. Lo scopo principale delle Confraternite, infatti, è legato al culto, formazione cristiana, aiuto ai fedeli a vivere nell’impegno costante della fede, avvicinare alla preghiera, alla carità e alla beneficenza. Un principio che rimane alla base delle funzioni e delle attività di tutte le Confraternite. La fascia o il particolare abito, motivo di grande decoro e solennità, che indossano tutti i Confrati ne rappresenta il sodalizio di una precisa appartenenza. L’associazione religiosa ha origini molto antiche, nasce nel 1427 come Confraternita di S. Bartolomeo Apostolo, con l’esistenza della Chiesa stessa. Nel 1679 viene aggregata all’Arciconfraternita del SS Crocifisso in Urbe, eretta nella Chiesa di San Marcello al Corso in Roma, assumendo così il titolo di Arciconfraternita del SS Crocifisso, oggi venerato durante le solenni celebrazioni della settimana santa. Nel sodalizio dei Confrati, la Rettoria ha il compito di guidare l’Arciconfraternita poiché ne costituisce l’organo promotore ed organizzativo delle funzioni religiose e non solo. L’elezione di conferma dei Confrati, quindi, dimostra come l’Arciconfraternita e la Rettoria del SS Crocefisso, presieduta da Guglielmo Ugo e dal sostegno di tutti i Confrati, ha saputo svolgere durante il triennio ’21-‘24, attività e funzioni che hanno soddisfatto le aspettative non solo della comunità parrocchiale ma dell’intera cittadinanza sciclitani. Parecchie le iniziative sviluppate, sempre nel rispetto dei canoni statutari, sia nello svolgimento delle manifestazioni religiose che in ottemperanza alle richieste di collaborazione provenienti da ambiti sociali e culturali, sia locali che territoriali. La Rettoria, in questi anni, ha sempre profuso capacità e dedizione nel lavoro svolto, ponendo l’operato dell’Arciconfraternita di San Bartolomeo a livelli significativi nell’ambito delle attività sviluppate nella Diocesi di Noto. Un lavoro di grande partecipazione attiva e solidale che la Rettoria continuerà certamente a svolgere con il nuovo mandato. L’auspicio è quello di sempre, raggiungere mete religiose e socio culturali che possano migliorare la vita di tutta la comunità sciclitana.

Ignazio Manenti

