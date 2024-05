Consiglio comunale a Modica. Ancora senza addetto stampa e streaming

Consiglio comunale ieri sera a Modica. Anche stavolta, come promesso, continuiamo noi a fare il resoconto, visto che a quasi un anno dal suo insediamento l’amministrazione comunale continua a non volere un addetto stampa che possa dare le dovute informazioni ai cittadini, riguardo l’attività di tutta l’amministrazione compresi i lavori del consiglio comunale. nemmeno il servizio streaming è stato attivato. Forse per comodità? Torniamo al Consiglio comunale, tre i punti all’ordine del giorno, ratifica della variazione di bilancio, in entrata e scita per i fondi di PNRR, regolamento del Gruppo comunale dei Volontari di Protezione Civile, con l’adeguamento allo schema tipo secondo la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione del codice della Protezione Civile e per ultimo l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per tre anni. All’inizio della seduta è stato osservato un minuto di silenzio su richiesta del consigliere Civello, prima della trattazione dei punti, in ricordo degli operai deceduti sul posto di lavoro, a Casteldaccia. Dei tre punti iscritti all’ordine del giorno della seduta consiliare, sono stati approvati i primi due all’unanimità dei presenti. Ritirato il terzo punto su richiesta della terza commissione, accolta dalla Civica Assise. Nel corso della seduta, ci sono stati gl’Interventi di alcuni consiglieri comunali, durante la trattazione dei due punti. Per il primo punto sono intervenuti i consiglieri Nigro, Spadaro (che si è subito espresso favorevolmente) e Aurnia. Il Consigliere Nigro è intervenuto sul problema ordine pubblico a Modica citando i numerosi furti nelle attività a Modica Alta (attività commerciali ed abitazioni) centro storico (attività commerciali scuola Santa Marta e ufficio turistico comunale e zone rurali, tra cui l’ultima a Zappulla. Nigro ha anche chiesto lo sblocco del progetto per la nuova videosorveglianza perimetrale della città, e interventi di ripristino e manutenzione delle telecamere attuali in buona parte non funzionanti per carenza di manutenzione. Su questo punto l’amministrazione comunale si è espressa assicurando che sarà convocato un tavolo interforze con le forze dell’ordine. Inoltre, proprio ieri è stato approvato il progetto e si procederà alla gara per la nuova videosorveglianza, provvedendo anche alla manutenzione per la riattivazione delle vecchie telecamere

Per quanto riguarda il punto relativo alla variazione di bilancio è stato evidenziato che la maggioranza è sempre pronta ad approvare atti in materia di bilancio, sottolineando nello specifico, che la variazione è stata inviata oltre il termine previsto di 60 giorni, bacchettando sull’argomento l’assessore Drago, perché riteniamo necessario ha detto Nigro, il preventivo confronto di condivisione col consiglio comunale, su scelte programmatiche anche per intercettare finanziamenti e non solo essere buoni solo per ratificare atti di comodo a qualcuno. Nel secondo punto, è intervenuto il consigliere Giammarco Covato, che ha illustrato l’atto con l’emendamento correttivo, presentato in seconda commissione, dallo stesso presieduta ed approvato in consiglio, afferente al dispositivo della proposta deliberativa. Dopo la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la presidente del Consiglio comunale Mariacristina MInardo, ha dichiarato chiusa la seduta, riservandosi di concordare in conferenza dei capigruppo la prossima convocazione.

