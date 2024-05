Incidente sul lavoro venerdì pomeriggio in un locale commerciale di corso Umberto a Modica: un uomo si è inavvertitamente ferito ad un braccio, procurandosi un taglio che sanguinava non poco. L’uomo è quindi corso fuori dal locale per chiedere aiuto, mentre perdeva copiosamente sangue dal braccio. Dopo i primi soccorsi prestati dagli altri commercianti, è intervenuta l’ambulanza per portare la vittima al pronto soccorso.

