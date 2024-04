Sorride la Sicilia nel concorso del Lotto di sabato 20 aprile. Nell’isola – riporta Agipronews – sono stati centrati tre premi per un totale di 25.361 euro. Nello specifico, 12.900 euro sono stati vinti a Belpasso, in provincia di Catania, 12.450 euro a Comiso e 11.000 euro a Messina. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 4,8 milioni di euro, per un totale di oltre 413 milioni da inizio anno.

Salva