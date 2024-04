Modica. Problemi di randagismo al Quartiere Caitina. Riceviamo

Dopo la colonia felina n°596/24 collocata nella bretella di accesso posteriore al parco urbano di Monserrato ( adiacente all’ex SS 115), si presentano nuovi “ospiti”. Trattasi di 4 cani senza collare (randagi), dal manto color rossiccio maculato di bianco. Sicuramente il branco è composto da un’ unica cucciolata.

Gli animali, in diverse occasioni, sono stati avvistati mentre mangiavano le crocchette per gatti ( lì collocate) ed intorno aimastelli della spazzatura stracolmi.

Altre volte i cani sono stati avvistati mentre attraversavano la strada in direzione del campo sportivo.

Quando si va a conferire i rifiuti nei mastrelli, i cani disturbati ringhiano contro gli occasionali “disturbatori”.

Alcune sere fà i 4 sono stati avvistati mentre si cibavano delle crocchette, lì collocate dai volontari della colonia.

Dopo aver svoltato l’auto per riprenderli alla luce dei fari i 4 sono svicolati velocemente verso il parco, non riuscendo in tempo a riprenderli.

Di notte è facile sentire latrati, ringhi e guaiti di cani che si azzuffano nei pressI.

Lettera firmata

foto giovanni antoci

