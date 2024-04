Modica, niente più bus turistici in Corso Umberto

Ordinanza del Comandante della Polizia Locale di Modica, Rosario Cannizzaro, che stabilisce il divieto di transito in Corso Umberto di “Bus Turistici” e cosiddetti “di Linea” a partire da lunedì 22 Aprile. I pullman avranno due capolinea: al Piazzale Falcone Borsellino e al Largo Gramsci (in fondo a Viale Medaglie d’Oro).

“Si tratta di un importante provvedimento di viabilità – spiega il consigliere comunale, Paolo Nigro – finalizzato a garantire una mobilità più efficiente, rispettosa dei vincoli ambientali, a restituire qualità agli spazi urbani riducendo le emissioni inquinanti ed a migliorare la sicurezza del traffico con particolare attenzione a quello pedonale.

Doveroso il ringraziamento all’Amministrazione Comunale e al Comandante della Polizia Locale, con l’auspicio che si riuscirà a fare rispettare questa Ordinanza, così come i già esistenti divieti di transito dei mezzi pesanti che, purtroppo, giornalmente vengono violati determinando notevoli disagi alla circolazione ed alle attività presenti nel nostro centro storico”.

I bus, eccetti quelli del Trasporto Pubblico Locale (gli “Urbani”), dopo avere accompagnato le persone, dovranno sostare nel Piazzale antistante il Cimitero di Contrada Piano Ceci o, per chi proviene dal Quartiere Sacro Cuore, in Largo Gramsci.

“Il prossimo passo – conclude Nigro – sarà la realizzazione del nuovo sistema di videosorveglianza, sul quale sta lavorando la polizia locale, già finanziato e che garantirà un controllo perimetrale degli accessi alla nostra Città, comprese zone rurali, dotato di telecamere ed apparecchiature in grado di leggere le targhe”.

