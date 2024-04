Giovedì a Ragusa l’evento conclusivo di “Progetto di Fattoria”

Il progetto di valorizzazione del formaggio Ragusano DOP, noto come “Progetto di Fattoria”, giunge al termine dopo un percorso intenso e proficuo, che ha visto coinvolti numerosi attori del settore agricolo e istituzionale. “Progetto di Fattoria”, frutto della collaborazione tra Progetto Natura e Occhipinti Latticini di Fattoria, finanziato dalla Regione Siciliana nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022, sottomisura 3.2, ha avuto come obiettivo primario la valorizzazione del formaggio Ragusano DOP attraverso varie attività di informazione, promozione e sostegno alle attività dei produttori. Il Ragusano DOP rappresenta infatti non solo una tradizione secolare, ma anche un concentrato di valori nutrizionali e organolettici, rendendolo un’opzione ideale per arricchire la dieta quotidiana di chiunque. Attraverso numerose attività, “Progetto di Fattoria” si è proposto di diffondere le qualità e l’utilizzo del Ragusano DOP, vera prelibatezza della tradizione siciliana. Un formaggio che “mette d’accordo tutti”, come indicato nel claim che ha testimoniato il suo utilizzo adatto ai bambini, agli adulti e agli anziani all’interno di un salutare percorso alimentare.

Il convegno di chiusura del progetto, in programma per questo giovedì 18 aprile 2024 a Ragusa, presso la sala convegni di Progetto Natura, rappresenterà dunque un momento di celebrazione e riflessione sulle conquiste raggiunte e sulle prospettive future per questa che a tutti gli effetti rappresenta un’eccellenza gastronomica casearia siciliana. Una vera e propria giornata di approfondimento e incontri che inizierà alle ore 9:30 con la registrazione dei partecipanti seguita dalle visite guidate alle strutture coinvolte nella produzione del Ragusano DOP. Un’opportunità unica per i partecipanti di immergersi nel mondo affascinante e artigianale della produzione casearia, di scoprire i segreti della stagionatura e di apprezzare il lavoro meticoloso e appassionato che sta dietro ad ogni forma del Ragusano DOP. A partire dalle ore 11,30 prenderanno la parola illustri rappresentanti del mondo politico, istituzionale e agricolo, tra cui il sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì, l’assessore allo Sviluppo Economico di Ragusa Giorgio Massari, il presidente Legacoop Sicilia Filippo Parrino, il direttore del Consorzio di Tutela del Ragusano DOP, Enzo Cavallo, il presidente della Società Cooperativa Progetto Natura Giovanni Campo e il presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Ragusa Giuseppe Dipietro. Sarà un momento utile per ascoltare le prospettive e le idee di esperti chiave nel settore agroalimentare, nonché per creare sinergie e collaborazioni future per la promozione e la tutela del Ragusano DOP. Alle ore 12:00 inizierà il momento centrale del convegno con interventi che spazieranno dall’evoluzione della stagionatura del Ragusano DOP alla sua produzione, dall’importanza dei formaggi DOP alla presentazione del report delle attività del Progetto di Fattoria. Saranno inoltre affrontati temi cruciali come le strategie di marketing sui social media e l’importanza della tutela e della promozione di prodotti tipici. Interverranno Salvatore Occhipinti (direttore di Progetto Natura), Giuseppe Occhipinti (presidente del Consorzio per la Tutela del Formaggio Ragusano DOP e titolare dell’azienda Occhipinti Formaggi), Carlo Catanossi (presidente Natura e Qualità), Giorgio Ragusa (coordinatore del Progetto di Fattoria), Carmelo Saccone (Medialive), Giorgio Carpenzano (dirigente Capo Ispettorato dell’Agricoltura di Ragusa), Fabio Leone (dirigente Assessorato Agricoltura della Regione Sicilia), Dario Cartabellotta (dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura della Regione Siciliana). Proprio la presenza degli esponenti regionali testimonia l’importanza strategica del settore agricolo e agroalimentare per lo sviluppo economico e sociale della Regione Siciliana, nonché il sostegno istituzionale al lavoro svolto nel quadro del “Progetto di Fattoria”. La giornata si concluderà con un rinfresco durante il quale sarà possibile degustare il Ragusano DOP e altri prodotti caseari tipici, celebrando così il successo del Progetto di Fattoria e il valore di questa autentica eccellenza enogastronomica siciliana. Appuntamento dunque per giovedì 18 aprile dalle ore 9:00, presso la sala convegni della terza fase della zona industriale (viale 22, n. 10).

