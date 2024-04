Monterosso. Interessanti lavori di restauro della Chiesa Madre

Nell’ambito dei festeggiamenti patronali in onore di Maria SS Addolorata , Regina e Patrona principale di Monterosso, sono stati presentati i lavori di restauro della chiesa Madre. Nei locali del Santuario Diocesano dell’Addolorata, giovedì scorso, sono stati infatti presentati i lavori che hanno visto il restauro conservativo della chiesa dedicata a Maria SS.Assunta. È intervenuto l’arciprete padre Giuseppe Antoci che ha parlato della Chiesa Madre da un punto di vista storico sulla base delle fonti archivistiche. Sono seguiti gli interventi degli architetti Antonio Buscema e Gianfranco Cavalieri i quali si sono occupati della parte strutturale e dei lavori di restauro. Ha concluso i lavori l’archeologo monterossano Matteo Roccuzzo che ha parlato degli scavi condotti all’interno della chiesa grazie alla sinergia tra la Soprintendenza ai BB CC. di Ragusa e l’ Ufficio diocesano beni culturali. Roccuzzo nel corso del suo intervento ha messo in evidenza le testimonianze archeologiche rinvenute all’interno della chiesa attraverso un percorso cronologico dei ritrovamenti più recenti databili al XIX secolo rispetto a quelle più antiche antecedenti il sisma del 1693 che distrusse il val di Noto. Lo scavo all’interno della chiesa dedicata a Maria SS.Assunta è di particolare importanza per la storia di Monterosso Almo poiché si tratta del primo scavo effettuato all’interno del centro urbano del borgo ibleo.

Le prospettive future sono quelle di effettuare altri saggi all’interno del centro urbano che possano permettere di ricostruire la storia insediativa del paese al fine di attirare sempre più turisti.

