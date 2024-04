Bocconi avvelenati in Contrada Caitina a Modica. Riceviamo

La colonia felina n. 596/24 di via Caitina, regolarmente registrata presso il Comune di Modica, è sotto attacco da parte di qualche psicopatico. All’inizio i volontari non riuscivano a comprendere le sparizioni di gatti che avvenivano a distanza di pochi giorni l’una dall’altra poi, da alcune settimane, i corpi senza vita di diversi gatti, colpevoli solo di esistere, vengono man mano trovati nei pressi da abitanti del luogo e dai volontari che si occupano del loro benessere. Gatti che non facevano male a nessuno, tra l’altro si tenevano a debita distanza, solo uno si faceva accarezzare, ed è stato forse per questo la prima vittima della cattiveria gratuita di persone incivili e senza cuore che, tra l’altro, dimenticano che la presenza dei cassonetti dell’ immondizia stracolmi, senza la presenza di gatti sul territorio, attirerebbe una quantità non indifferente di topi.

Buttare in giro esche e bocconi avvelenati, oltre ad essere un gesto incivile e pericoloso anche per i bambini, è palesemente vietato ed illegale (legge 157/92 art. 21 lettera U), quindi chi compie questo reato è passibile di denuncia penale.

Grazie ad alcuni video acquisiti ed alle telecamere presenti, ci sono già dei sospettati e il gruppo di volontari ha fatto denuncia presso la locale Stazione dei Carabinieri.

Lettera firmata

Salva