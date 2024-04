Voto dove Vivo. Martorana(GD): “Si recuperi il tempo perso”

Il presidente della direzione provinciale dei Giovani Democratici di Ragusa, Federico Martorana, ha seguito questa mattina i lavori della Commissione Affari Istituzionali dell’Assemblea Regionale Siciliana dove è ripreso l’esame del disegno di legge “voto dove vivo”, presentato per la prima volta nel 2022 dal parlamentare regionale del PD Nello Dipasquale su impulso dei giovani dem.

“Il ddl presentato dall’on. Dipasquale nel 2022 era arrivato in Commissione I già a fine gennaio di quest’anno – racconta Martorana – e ha lo scopo di consentire ai cittadini siciliani che per motivi di studio, lavoro o cure si trovano stabilmente in comuni diversi da quelli di residenza, anche in altre regioni d’Italia, di partecipare alla vita democratica del Paese. Riprende ora il confronto sul tema nella commissione di competenza – conclude Martorana – e ci auguriamo che si possano velocizzare i tempi per un progetto che riguarda migliaia di persone alle quali è impedito l’esercizio del diritto al voto perché domiciliati in luoghi diversi da quello di residenza”.

