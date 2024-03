Sopralluogo alla Circonvallazione di Pozzallo

“Questa mattina l’incontro con i rappresentanti dell’Assessorato regionale alle Infrastrutture, del Genio civile di Ragusa e della ex Povincia regionale per quanto riguarda la chiusura della Circonvallazione di Pozzallo poiché inagibile, comportando una grave limitazione del collegamento tra le province di Siracusa e Ragusa, oltre ad intasare il traffico nella città portuale.

In seguito alle sollecitazioni del sindaco Ammatuna, afferma l’Onorevole Nello Dipasquale, abbiamo chiesto nterventi immediati per poter riaprire la strada.

Questa mattina, finalmente, si è svolto un primo sopralluogo che, però, arriva quasi un mese dopo da quando era stato richiesto nel corso della apposita riunione della Commissione Mobilità dell’ARS che avevamo chiesto e ottenuto. Ci auguriamo, prosegue Dipasquale, che in tempi rapidissimi siano quantificate e impegnate dall’Assessorato le risorse necessarie per fare l’intervento e che questo sia avviato con procedure d’urgenza.

Saremo presenti e vigili nel sollecitare questi interventi affinché siano fatti il prima possibile. La città di Pozzallo non può subire ancora altri ritardi”, conclude l’on. Nello Dipasquale, al termine del sopralluogo di stamattina alla Circonvallazione di Pozzallo.

