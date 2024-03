M5s Rg. I giovani a confronto con Giuseppe Conte ed Eurodeputati

Anche i referenti giovani della provincia di Ragusa, ieri, hanno partecipato al primo partecipatissimo evento del network giovani del Movimento 5 Stelle che si è tenuto online e che ha visto centinaia di giovani Under 36 confrontarsi insieme ai portavoce nazionali e al presidente Giuseppe Conte. “Partendo da semplici riunioni a dicembre, siamo riusciti a realizzare un evento così importante, e tutto organizzato da noi giovani – dicono la referente giovani del gruppo territoriale di Ragusa, Carla Albani che fa parte del team “Segreteria ed eventi” e il referente giovani del gruppo di Modica, Elio Cicero del team “Temi e proposte”.- E’ stato un momento prezioso di confronto ma anche di crescita. L’incontro fa parte di un percorso più lungo per portare gli Under 36 ad avere un peso maggiore o un ruolo più incisivo all’interno del movimento. L’intervento e la disponibilità del presidente Conte è stato importante: è bello sapere di poter contare su leader che sono disposti a dialogare direttamente con i giovani e ad ascoltare le nostre preoccupazioni e idee. E questo ci motiva ad essere più attivi”.

Tra gli interventi, quello dell’Europarlamentare Mario Furore sulla pace; membro del parlamento europeo Sabrina Pignedoli su Innovazione e intelligenza artificiale; ha parlato di lavoro Laura Ferrara; di Ambiente Maria Angela Danzì; di istruzione il deputato Antonio Caso. E’ seguito un proficuo dibattito interattivo tra i partecipanti con proposte. E successivamente si terrà una votazione su Skyvote per le proposte che sono uscite in modo da votare la proposta che verrà inclusa nel programma delle elezioni europee.

