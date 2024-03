Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP per il 250° di Fondazione della Guardia di Finanza

È stato un onore, per il Direttore del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica, Nino Scivoletto, ricevere l’invito dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro, alla cerimonia di avvio delle celebrazioni per la ricorrenza del 250° Anniversario di Fondazione del Corpo.

Per l’evento il Consorzio ha fatto dono alla Guardia di Finanza di una scultura in cioccolato, realizzata dalla scultrice Elisa Corallo: un basso rilievo raffigurante un grifone stilizzato simbolo della Guardia di Finanza. (Foto 1)

La scultura è stata presentata al pubblico a conclusione della suggestiva cerimonia svoltasi giorno 20 marzo scorso a Roma, presso il Centro congressi “La Nuvola”, alla quale hanno presenziato il Presidente del Consiglio dei ministri, On. Giorgia Meloni, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, On. Giancarlo Giorgetti, il Ministro della Difesa Guido Crosetto , il Comandante Generale del Corpo, Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro e le più alte Autorità istituzionali.

Apprezzamenti lusinghieri sono stati rivolti all’artista Elisa Corallo; ai presenti alla cerimonia offerto in degustazione cioccolato di Modica IGP.

Assai gradita l’attenzione rivolta alla scultura dal Generale di Corpo d’Armata Rosario Lorusso, Comandante Interregionale dell’Italia Sud-Occidentale della Guardia di Finanza. (Foto 2)

Il basso rilievo, delle dimensioni : centimetri 80 di altezza e di larghezza, uno spessore ci centimetri 14 e un peso complessivo di 70 chili, è stato realizzato impiegando come materiale esclusivamente pasta di cacao Callebaut NCL- 2C501- 104.

L’opera è destinata al Museo Storico della Guardia di Finanza.

Salva