Arrivano le Giornate Fai di Primavera a Modica

“Fai ciò che ami, ama ciò che fai, e mantieni più di quanto hai promesso”: questa frase di H. B. Mackay, scrittore americano, famoso giornalista ed intraprendente uomo d’affari, ben si addice all’immancabile appuntamento delle Giornate Fai di Primavera, che si terranno anche a Modica nel prossimo weekend, quando sarà possibile visitare due dei luoghi più rappresentativi della città della Contea: la chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore, unicum nel panorama della Sicilia medievale, anche per le interessanti e complesse trasformazioni subite nei secoli, e Palazzo Grimaldi, elegante ed architettonicamente eclettica dimora nobiliare del XIX secolo della omonima famiglia, che così tante storie promette di far conoscere ai visitatori, i quali saranno accompagnati, ancora una volta, da apprendisti ciceroni di eccezione: gli alunni del Liceo scientifico “Galilei – Campailla” e dell’Istituto Comprensivo di I grado “Santa Marta – E. Ciaceri”, che non vedono l’ora di poter ripetere la splendida esperienza più che positiva delle Giornate Fai d’Autunno, che hanno destato nei ragazzi grande interesse per i luoghi della propria città, facendoli diventare protagonisti attivi e appassionati di un’esperienza che ha lasciato in loro un segno indelebile, mettendo in campo molteplici competenze, accresciute, in questa occasione, dall’esposizione dei contenuti in inglese e francese.

Un appuntamento ormai fisso per le giovani guide, dai molteplici scopi: promuovere, nelle nuove generazioni, il rispetto dei nostri monumenti artistici, la loro difesa e la sensibilità alla tutela di un patrimonio inestimabile e purtroppo fragile, ma anche prendersi cura, in prima persona e responsabilmente, dei luoghi più interessanti e pregni di storia della nostra città, che ci raccontano il passato e ci indicano la strada per il futuro.

Così si favorisce l’acquisizione, nei ragazzi, del senso civico che nessuna disciplina può insegnare quanto la partecipazione ad una esperienza in cui cimentarsi e valere per le proprie capacità, avvicinandosi a quello che sarà il mondo del lavoro, aiutati e supportati, ovviamente, dall’impegno attento e puntiglioso delle insegnanti, di Lettere, Arte e Immagine e Lingue, e della Dirigente Scolastica Grazia Basile, la cui idea di scuola aperta al territorio mira a promuovere e sviluppare la cittadinanza attiva e le competenze civiche.

Un ringraziamento speciale, quindi, al Fai e a Gisella Scollo, referente per il nostro territorio, alle Associazioni Culturali “Fondazione Giovan Pietro Grimaldi”, Centro Studi sulla Contea di Modica e Associazione Culturale VIA, nella persona di Sabrina Tavolacci, che hanno “aperto” i monumenti agli alunni e di essi si sono fidate, con un ideale passaggio del testimone, alla docente referente Fai dell’ Istituto “Santa Marta – E. Ciaceri”, Federica Agosta, che ha coordinato con professionalità l’iniziativa all’interno dell’istituto e con il Fai provinciale e il territorio e, “last but not least”, e all’Amministrazione.

23 e 24 marzo, dalle 10 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 18,00 “Fai” ciò che ami, visita i luoghi Fai a Modica.

