Ultima fatica per l’Avimecc Volley Modica domenica a Palmi

Ultima fatica per quanto riguarda la regolar season del campionato di serie A3 di pallavolo per l’Avimecc Volley Modica, che con la qualificazione ai play off in tasca, domenica pomeriggio alle 18 al “PalaSurace” di Palmi sarà ospite della “corazzata” Omifer.

Un test probante per la squadra allenata da Enzo Distefano, che farà le prove generali in vista degli spareggi promozione che vedranno i biancoazzurri impegnati subito dopo Pasqua con la squadra che chiuderà al secondo posto nella classifica generale del girone Blu.

Il sestetto modicano, durante la settimana si è allenato con la giusta tranquillità, ma sempre con il massimo impegno per farsi trovare pronto per gli spareggi, dove tutto è possibile.

Il gruppo, ma un pò tutto l’ambiente sono coscienti delle difficoltà che si dovranno affrontare, ma nessuno vuole partire battuto.

Intanto, ci sarà da onorare l’impegno in Calabria contro l’Omifer Palmi, squadra di grande spessore che dopo un avvio a rilento di stagione ha cambiato passo e dopo aver vinto la Coppa Italia, ora vuole giocarsi le sue chances promozione.

“Domenica a Palmi – spiega coach Enzo Distefano – ci attende una trasferta tostissima, perchè chiudiamo la regolar season contro una delle migliori squadre del nostro girone. Palmi è una squadra ben attrezzata e costruita per il salto di serie o comunque per fare bene e la vittoria della Coppa Italia è la conferma della bontà dell’organico calabrese. Ne approfitto per fare loro i complimenti per il prestigioso trofeo vinto, noi andremo in Calabria senza pressioni di risultato, ma per cercare di far bene in vista dei play off. Il nostro obiettivo di stagione era di far meglio della passata stagione e lo abbiamo centrato con la vittoria di Bari, dove abbiamo ottenuto la salvezza aritmetica con tre turni di anticipo, mentre lo scorso campionato la salvezza è stata raggiunta all’ultima giornata. Ora – continua – abbiamo centrato i play off, cosa per nulla scontata visto il livello alto del campionato e li affronteremo a viso aperto, senza nessun timore dei nostri avversari, ma con il massimo rispetto. Si parte nuovamente da zero e sarà un campionato a se. Sono soddisfatto sia a livello di gruppo, di squadra e anche personale – conclude Distefano – le risposte che mi aspettavo le ho avute tutte e tutte positive, anche dalla società che ci ha sempre trasmesso fiducia in campo e fuori dal campo e il raggiungimento dei play off credo sia il sigillo dell’unità d’intenti”.

Il sestetto biancoazzurro si allenerà fino a domani pomeriggio, poi domenica mattina partirà per Palmi per cercare di concludere al meglio la regolar season e prepararsi al massimo per gli spareggi promozione.

“Palmi – dichiara Daniele Buzzi – è una squadra che ha dimostrato di essere veramente forte sotto tutti gli aspetti. Noi abbiamo raggiunto il nostro obiettivo play off, ma questo non vuol dire nulla perchè, anche a Palmi cercheremo di portare a casa una buona prestazione in vista degli spareggi promozione. Ai play off- continua – tutte le squadre saranno molto difficili anche se ancora non conosciamo chi ci troveremo di fronte, ma qualsiasi squadra che avremo al di la della rete sarà complessa da affrontare. Personalmente, ma tutto il gruppo vuole fare bene per arrivare il più avanti possibile e rimanere il più possibile in corsa. Il bilancio di squadra e personale lo reputo molto positivo anche se con un po’ di rammarico per delle partite in cui abbiamo buttato via banalmente dei punti importanti. Personalmente è stata una regolar season comunque di livello, ma – conclude Buzzi – ci sono ancora molti punti in cui personalmente posso lavorare e migliorare”.

Salva