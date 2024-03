Fratelli d’Italia, il 23 marzo congresso provinciale di Ragusa

Si terrà il prossimo sabato, 23 marzo, a partire dalle ore 9.30 presso l’hotel Poggio del Sole il congresso provinciale di Fratelli d’Italia di Ragusa. A darne notizia è il senatore Salvo Sallemi, attuale coordinatore provinciale del partito.

“La nostra provincia attendeva la data del congresso e ci ritroveremo insieme per fare il punto sullo stato di salute del partito, sulle esigenze del territorio, sul confronto con le istituzioni locali e soprattutto con i sindaci – dice Sallemi -. La fase congressuale è molto importante e costituisce un momento di vita democratica essenziale per un partito come Fratelli d’Italia che esprime il presidente del consiglio ed è punto di riferimento a livello nazionale e regionale. Dopo quasi sette anni da coordinatore provinciale è arrivato il momento di cedere il passo per via dei molteplici impegni istituzionali e per dare spazio alla classe dirigente del partito. Sono certo che i nuovi impulsi possono migliorare il lavoro e il mandato degli eletti”.

“Il congresso sarà presieduto dal collega senatore Luca De Carlo e vedrà la presenza del senatore, nonché coordinatore del partito per la Sicilia Orientale, Salvo Pogliese. Il partito in provincia cresce e si radica in tutte le realtà locali, nuovi circoli hanno visto la luce, esprimiamo amministratori locali giovani e capaci. Ora ripartiamo dal congresso per essere ancora più incisivi e pronti alle prossime sfide”, conclude Sallemi.

