Auto si ribalta Cava a d’Aliga: ferita una donna

Incidente stradale autonomo ieri a Cava D’aliga. L’auto condotta da una giovane donna, ha impattato contro muretto per poi ribaltarsi. A quanto e dato sapere, la conducente dell’auto stava procedendo verso c. da Arizza, quando per cause in via di accertamento, ha perso il controllo del veicolo. La donna, rimasta lievemente ferita è stata trasportata dal 118, intervenuto sul posto, all’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica. Sul posto per i rilievi del caso e per sbloccare il traffico è intervenuta la Polizia locale.

