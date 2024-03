Ragusa, alla Camera di Commercio deputazione nazionale e regionale FDI a confronto col mondo agricolo

Si terrà il prossimo venerdì, 22 marzo, alle ore 19 presso la Camera di Commercio di Ragusa un incontro tra i senatori Salvo Sallemi, Salvo Pogliese e Luca De Carlo e il deputato regionale nonché capogruppo FdI all’Ars Giorgio Assenza e le sigle e gli esponenti del mondo agricolo. L’incontro promosso dal senatore Salvo Sallemi e dall’onorevole Giorgio Assenza sarà l’occasione per raccogliere in un documento le esigenze del territorio.

“L’ascolto di un territorio votato all’agricoltura come quello ibleo è fondamentale – dice Sallemi – e ci siamo sempre schierati contro le folli regole europee e contro le distorsioni della gdo. Fratelli d’Italia è al fianco del comparto e lo ha dimostrato con i fatti. Il senatore Luca De Carlo, presidente della Commissione Agricoltura in Senato e profondo conoscitore della realtà agricola della Nazione, e il senatore Salvo Pogliese, anch’egli componente della Commissione, saranno a Ragusa per portare innanzitutto vicinanza agli agricoltori e allevatori e per ascoltare dalla viva voce di chi lavora e produce le richieste del settore”.

