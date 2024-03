Michele Spadaro del Ristorante Il Pashà domina a EmergenteChef 2024

Michele Spadaro, giovane chef de partie presso il ristorante una stella Michelin Il Pashà di Conversano, si è aggiudicato il titolo di EmergenteChef 2024 con un menù sorprendente che celebra l’essenza dei territori pugliesi e siciliani. È la prima volta per uno chef del sud Italia.

Il premio è stato assegnato ieri a Michele Spadaro presso la prestigiosa scuola internazionale di cucina Alma a Colorno, dove si è svolta la finale nazionale di EmergenteChef 2024, organizzata da Witaly. La sua vittoria è il risultato di una combinazione magistrale di creatività, passione e impegno per promuovere la cultura culinaria del sud Italia.

Michele Spadaro, classe 1998 e originario di Modica, ha conquistato la giuria con un menù che riflette il suo legame con le radici e le tradizioni dei luoghi che lo hanno ispirato. Attraverso la sua cucina, ha saputo trasmettere emozioni, raccontando storie di infanzia, profumi e sapori del passato che si fondono armoniosamente con l’innovazione e la sostenibilità. Durante il concorso, Spadaro è stato coadiuvato dal suo amico e collega Stefano Bojocchi, e supervisionato dallo chef del Pashà Antonio Zaccardi.

“Il mio menù è un viaggio attraverso le mie radici, una fusione di ricordi e culture che mi hanno plasmato”, ha dichiarato Michele Spadaro. “Sono profondamente grato per questa opportunità di condividere la mia passione con il mondo e di celebrare la bellezza dei territori pugliesi e siciliani”.

Il menù vincente di Michele Spadaro comprendeva piatti come “Presente” (sivoni, mandorle e tartufo), “Passato” (spaghetti al carrubo con capperi e porcini) e infine “Futuro” (branzino alle spezie con cole rizze, una varietà di cavolo antica tipica della Puglia).

Antonello Magistà, patron del Pashà, ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi di Michele Spadaro, un esempio di grinta, professionalità, umiltà e generosità sia in cucina che nella vita”.

Storia del ristorante pugliese Il Pashà

Dal 2018 in cucina c’è anche Angelica Giannuzzi, fresca del riconoscimento come Pastry Chef dell’anno nella Guida Ristoranti d’Italia 2023 di Gambero Rosso. Il Pashà di Conversano è il primo ristorante pugliese ad aver ottenuto le Tre Forchette del Gambero Rosso.

