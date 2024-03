Corea del Nord, lancia nuovo missile balistico nel Mar Giallo

Foto:@365Reportes

Il Joint Chiefs of Staff dell’esercito sudcoreano riferisce che l’ostile vicino settentrionale della Corea del Nord ha lanciato oggi un nuovo missile balistico “non identificato” nel Mar del Giappone. Il lancio arriva dopo che la Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno concluso le pianificate esercitazioni militari congiunte su larga scala, anche se in questa occasione con il raddoppio dei contingenti militari rispetto all’anno scorso. Pyongyang aveva avvertito la scorsa settimana che Seoul e Washington avrebbero pagato “a caro prezzo” le esercitazioni dello “Scudo della Libertà”, e successivamente il despota Kim Jong-Un aveva voluto partecipato personalmente alle manovre militari di artiglieria, che a suo dire, sono in grado di raggiungere la capitale sudcoreana. Il lancio missilistico della Corea del Nord è il terzo dell’anno. Va rammentato che il 14 gennaio scorso da una base vicina a Pyongyang aveva lanciato un missile nel Mar Giallo che trasportava una testata ipersonica manovrabile.

