La storia di un palloncino ed il suo ‘ciclo’ poco virtuoso…

“Al Carcano di Milano lo scorso fine settimana, abbiamo ancora di più rafforzato il rapporto di collaborazione con Plastic Free. E lo abbiamo fatto – ha dichiarato Samuele Cannizzaro, assessore all’Ecologia del comune di Modica – non solo ricevendo il riconoscimento che ci attesta fra i 111 comuni italiani che rispettano in pieno i dettami che vogliono cancellare l’abuso della plastica nel territorio ma anche sottoscrivendo il protocollo che ci impegna ad aumentare la nostra cifra virtuosa per migliorare l’ambiente e verso una sempre più corretta gestione dei rifiuti urbani. Educazione e sensibilizzazione sono gli elementi su cui puntiamo per dare vigore ai corretti comportamenti e alle buone pratiche da seguire e in questo senso, come Ufficio dell’assessorato all’ Ecologia, abbiamo incrementato i percorsi di sensibilizzazione anche attraverso incontri diretti e la distribuzione di materiale specifico nelle scuole della città. Se abbiamo ottenuto quanto ci è stato riconosciuto da Plastic Free – continua l’Assessore Cannizzaro – fra i pochissimi comuni del Paese (tra i soli 7 in Sicilia e gli unici in provincia) è perché abbiamo coniugato comunicazione, informazione, sensibilizzazione ad efficienza ed operatività. Non è neutro in questo sistema virtuoso, il video realizzato da LocoStudio con cui abbiamo lavorato, pensato, progettato e realizzato insieme ed in condivisione di principi e idee. Proprio in occasione dell’importante riconoscimento ‘Plastic Free’ conferito alla Città di Modica, il nostro Ufficio Ecologia di Modica ha prodotto questa clip mirata a sensibilizzare sul grave problema delle microplastiche. Particelle disperse in mare che rientrano nella catena alimentare e provocano danni sia all’ambiente che alla salute. Fra le ordinanze che hanno prodotto il riconoscimento Plastic Free c’era il ‘divieto di Palloncini in volo’ e utilizzando la tecnica dell’animazione, linguaggio comprensibile a piccoli e grandi, il video racconta la storia di un palloncino il cui viaggio comincia con gioia e finisce con esiti preoccupanti. LocoStudio Communication ha reso pratica e comprensibile la nostra idea mentre la colonna sonora appositamente composta da Antonio Modica, è stata l’ideale corollario. Possiamo e dobbiamo migliorare ma da Milano è arrivato il segnale su cosa noi intendiamo davvero per rispetto dell’ambiente e del futuro delle nostre generazioni”.

Animazione per Plastic Free Link al Video:

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=T-QOQzwsyNA

FACEBOOK: https://fb.watch/qKxWWfTMGV

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/p/C4VVLKJIuVN

Salva